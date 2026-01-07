Армія США підтвердила затримання російського танкера Marinera

Затримання танкера Marinera

Нагадаємо, раніше Reuters писало про те, що США захопили нафтовий танкер, пов'язаний із Венесуелою, після більш ніж двох тижнів переслідування в Атлантичному океані.

Операція почалася після того, як судно, раніше відоме як Bella-1, прорвало морську блокаду санкціонованих танкерів і відмовилося допустити на борт представників Берегової охорони США.

Американські чиновники розповіли виданню, що операцію проводила Берегова охорона США за підтримки військових. У районі проведення операції також перебували російські військові кораблі, включно з підводним човном.

Захоплений танкер, який нині називається Marinera і ходить під російським прапором, став черговою метою кампанії тиску на Венесуелу.