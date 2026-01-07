Армия США подтвердила задержание российского танкера Marinera

Российское судно Bella 1 было задержано американскими военными. Причиной стало нарушение санкций США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейское командование Вооруженных сил США в соцсети X.
"Минюст и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном сегодня объявили о захвате судна M/V Bella 1 (сейчас судно называется Marinera - ред.)за нарушение санкций США", - сказано в сообщении.
Фото: США захватили российский танкер (x.com/US_EUCOM)
В Европейском командовании уточнили, что судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.
Также командование подчеркнуло, что это задержание поддерживает решение президента США Дональда Трампа, которое направлено против судов, находящихся под санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария.
Напомним, ранее Reuters писало о том, что США захватили нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двух недель преследования в Атлантическом океане.
Операция началась после того, как судно, ранее известное как Bella-1, прорвало морскую блокаду санкционированных танкеров и отказалось допустить на борт представителей Береговой охраны США.
Американские чиновники рассказали изданию, что операция проводилась Береговой охраной США при поддержке военных. В районе проведения операции также находились российские военные корабли, включая подводную лодку.
Захваченный танкер, ныне называющийся Marinera и ходящий под российским флагом, стал очередной целью кампании давления на Венесуэлу.