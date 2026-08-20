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Армия США ликвидирует подразделение ударных дронов, созданное по опыту Украины

09:08 20.08.2026 Чт
3 мин
Решение уже вызвало критику среди военных экспертов
aimg Елена Чупровская
Армия США ликвидирует подразделение ударных дронов, созданное по опыту Украины Фото: В армии США закрывают спецбатальон дронов, созданный по опыту Украины (Getty Images)
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США готовятся расформировать специальный батальон ударных дронов, обучавшийся на опыте войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что известно о решении

Армия США планирует расформировать специальное подразделение ударных беспилотников, созданное в Европе в январе этого года. Батальон должен отрабатывать новые подходы к ведению боевых действий и изучать уроки войны в Украине.

"После участия в обширных учениях в Германии в августе и сентябре подразделение представит свои результаты армии для руководства будущими экспериментами, откажется от своей роли штурмового подразделения беспилотников и переориентируется на свои основные боевые задачи как воздушно-десантный пехотный батальон", - заявил представитель армии США изданию.

В чем причина

Ликвидация передового батальона беспилотников является частью более широкой стратегии "возвращения к истокам". Ее инициировал генерал Кристофер Ла Нив, исполняющий обязанности начальника штаба армии США, тесно связанного с министром обороны США Питом Хегсетом.

Батальон был ключевой инициативой предшественника Ла Нива - генерала Рэнди Джорджа. Гегсет уволил его в апреле.

Критика со стороны экспертов

Решение о сворачивании штурмового подразделения беспилотников вызывает критику со стороны ряда военных экспертов. Они считают, что это замедлит продвижение армии США к преимуществу в ведении войны с использованием дронов.

"Украина, по сути, совершила революцию в ближнем бою. Генерал Джордж начал это понимать, и любая неудача в его действиях была бы крайне досадной и опасной", - сказал Майкл О'Ханлон, эксперт по обороне из Института Брукингса.

В армии США не сообщили, как планируют ускорить развитие возможностей беспилотной войны после выведения батальона из строя.

Другие изменения в армии США

С тех пор, как Ла Нив возглавил армию, уже принят ряд решений, которые повлияли на военное присутствие США в Европе.

  • из Европы в Южную Корею переведено специализированное подразделение, объединяющее кибербезопасность, разведку и современные системы ведения боевых действий;
  • III бронетанковый корпус, базировавшийся в Форт-Худе в Техасе и занимавшийся укреплением армейских сил в Европе, был передан в состав нового Командования Западного полушария.

Опыт Украины на Ближнем Востоке

Напомним, что в марте Украина планировала направить группу военных специалистов на Ближний Восток, чтобы передать практический опыт противодействия иранским ударным беспилотникам типа "Шахед".

Несколько государств региона, в том числе ОАЭ, Катар и Кувейт, проявляли интерес к приобретению украинских перехватчиков дронов.

Между тем, Саудовская Аравия готовилась к масштабной закупке украинских систем противовоздушной обороны.

Эр-Риядвел переговоры о приобретении дронов-перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы, а стоимость контракта могла достигать миллионов долларов.

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