Армія США евакуює базу в Катарі, як перед минулими ударами по Ірану, - ЗМІ

Катар, Середа 14 січня 2026 16:58
UA EN RU
Армія США евакуює базу в Катарі, як перед минулими ударами по Ірану, - ЗМІ Ілюстративне фото: американських солдатів евакуюють з бази Аль-Удейд у Катарі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США почали евакуацію сотень солдатів зі своєї найбільшої авіабази на Близькому Сході Аль-Удейд, яка розташована в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Неназваний американський чиновник і ще одне джерело розповіли виданню, що військовослужбовців з авіабази переводять на інші об'єкти і в готелі в регіоні. Таким чином їх хочуть убезпечити від можливої загрози в разі, якщо потенційний удар США по Ірану спричинить відповідні дії Тегерана.

Водночас уряд Катару заявив, що персонал виводиться з бази "у відповідь на поточну регіональну напруженість". У заяві катарської влади підкреслюється, що вона вживатиме "всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки і захисту своїх громадян і резидентів як пріоритет".

Ще в неділю, 11 січня, іранські офіційні особи заявили, що в разі удару США під загрозою можуть опинитися американські та ізраїльські військові бази в регіоні.

"Військові та морські центри США стануть для нас законними цілями", - сказав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф.

Варто зауважити, що раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв "дуже рішучі заходи" проти Ірану, якщо іранська влада почне страту протестувальників.

Евакуація з авіабази Аль-Удейд

Нагадаємо, у червні минулого року американських військовослужбовців уже виводили з авіабази Аль-Удейд.

Це сталося перед операцією Пентагону проти іранських об'єктів зі збагачення урану - по них було завдано удару.

Після цього Іран у відповідь атакував авіабазу Аль-Удейд.

Джерело NBC News розповіло, що тоді виведення військ проводилося в останній момент і з меншою координацією. Нинішня евакуація, за його словами, виглядає частиною більш скоординованих дій напередодні можливої операції.

Сполучені Штати Америки Іран Катар
