Армия России понесла значительные потери в живой силе на юге, - ОК "Юг"

ВСУ за сутки уничтожили на юге 65 российских оккупантов и много военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Отмечается, что вчера украинская авиация работала двумя штурмовиками по составу боеприпасов и скоплению вражеских сил в районе Снегиревки.

"Вражеский истребитель Су-35 из района Новой Каховки пытался атаковать ракетой "воздух-воздух" наши самолеты, но успеха не имел. Наши авиаторы справились с задачей без потерь", - говорится в сообщении.

В целом ракетным огнем и артиллерией ВСУ уничтожили 65 оккупантов, комплексную аппаратную связь "Редут-2УС", 11 единиц бронированной и автомобильной техники.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли точные удары по скоплению вооружения, вражеской техники и составу боеприпасов в районе Райской Новокаховской громады, а также по составу боеприпасов в районе Берислава. Объекты были уничтожены. Утраты уточняются.

Напомним, украинские бойцы нанесли удары по российским командным пунктам в Чернобаевке, а также разбили четыре склада боеприпасов на юге.

Кроме этого, оккупанты в Херсонской области размещаются ближе к гражданским, ведь боятся ударов украинских военных.

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