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Армія Росії зазнала значних втрат у живій силі на півдні, - ОК "Південь"

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Миколаївська область, Вівторок 19 липня 2022 04:01
Армія Росії зазнала значних втрат у живій силі на півдні, - ОК "Південь" Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЗСУ за добу знищили на півдні 65 російських окупантів і багато військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

Зазначається, що вчора українська авіація працювала двома штурмовиками за складом боєприпасів та скупченням ворожих сил в районі Снігурівки.

"Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Наші авіатори впоралися із завданням без втрат", - йдеться в повідомленні.

Загалом ракетним вогнем та артилерією ЗСУ знищили 65 окупантів, комплексний апаратний зв'язок "Редут-2ус", 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали точних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райської Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Берислава. Об'єкти були знищені. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, українські бійці завдали ударів по російських командних пунктах у Чорнобаївці, а також розбили чотири склади боєприпасів на півдні.

Крім цього, окупанти в Херсонській області розміщуються ближче до цивільних, адже бояться ударів українських військових.

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