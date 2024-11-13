Армія РФ зосередила сили на одному напрямку і слідує своїй меті, - нардеп

За словами народного депутата від фракції "Голос", чинного військового Романа Костенка, на фронті немає ознак, що Росія готова взяти тактичну паузу, як про це писали різні російські "воєнкори". Армія РФ просувається так само як і до цього - у своєму темпі, фокусуючись сьогодні на Курахівському напрямку.

"Це показує, що у противника немає достатніх ресурсів, щоб бити в усіх напрямках одночасно. Вони обирають привабливі для себе напрямки, як зараз Курахове. Зараз ситуація взагалі складна, але Курахове знаходиться в півоточенні і нам потрібно докласти багато зусиль, щоб не потрапити в оточення", - зазначає він.

На його думку, схоже на те, що росіяни основну частину своїх сил сконцентрували все ж таки на просуванні до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Певні дії на Запорізькому та Херсонському напрямах теж є, але там вони, швидше, мають характер "опортуністичних" - йти, поки є така можливість, а Донецька та Луганська області, тим часом, залишаються базовими цілями Москви.