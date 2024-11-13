В ISW розповіли про просування росіян біля Курахового в Донецькій області

Російські військові поступово просуваються біля міста Курахове та намагаються вирівняти лінію фронту на заході Донецької області. Ппогіршення погодних умов істотно не впливає на цей наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська нещодавно провели дві ротні механізовані атаки у місті Курахове Донецької області та на південь від нього. Оприлюднені 12 листопада геолокаційні кадри вказують на те, що під час цієї атаки росіяни просунулися вздовж вулиці Запорізької на північному сході Курахового.

Бригада Збройних сил України, яка оборонялася від механізованої атаки, повідомила, що росіяни атакували за допомогою 12 бронемашин, а українська артилерія і безпілотники знищили три танки й шість бойових машин піхоти.

Українські військові також повідомили, що одночасно з механізованою атакою, три групи російської піхоти безуспішно намагалися переправитися через річку Вовча на північ від Курахового.

Додаткові геолокаційні кадри, оприлюднені 11 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися у північному Дальньому (на південь від Курахового). Вони провели механізований штурм як мінімум у складі дев'яти бронемашин.

"Нещодавнє просування російських військ на північний схід від Далекого та в полях на схід і південний схід від населеного пункту, ймовірно, є наслідком цього ж механізованого штурму", - зазначили в ISW.

Українська бригада, що відбила механізовану атаку на Дальнє, повідомила, що українська артилерія і танки знищили два російські танки і шість бронемашин.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що участь в просуванні російських військ у напрямку Дальнього, брали передові підрозділи російської 20-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ).

Речник іншої української бригади, що діє на Курахівському напрямку, 12 листопада повідомив, що російські війська проводять механізовані атаки невстановленого ешелону в районі Катеринівки й Антонівки (обидва на північний схід від Вугледара і на південь від Курахового вздовж траси С051104) з метою вирівняти лінію фронту на заході Донецької області.

Російські наступальні дії біля Дального, ймовірно, спрямовані на те, щоб обійти низку населених пунктів на північ від Вугледара вздовж траси С05114. Однак це може створити серйозні труднощі для російських військ, що наступають.

"Подальше просування російських військ до Дального і на захід від цього населеного пункту, може змусити українські війська відступити з позицій на північ і північний схід від Вугледара. Це дозволить російським військам відносно безперешкодно просуватися вздовж траси С051104 і надалі тиснути на позиції ЗСУ в районі Курахового з південного боку", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті також зазначили, що 12 листопада російські війська продовжували наступати на інших ділянках на Курахівському та Вугледарському напрямках. Російські військові блогери стверджували, що війська РФ також просунулися на північ від Курахового біля Вознесенки, але ISW не знайшов підтверджень цій інформації.

В Інституті також уточнили, що російські війська проводили наступальні операції:

біля самого Курахового;

на північний захід від Курахового біля Новодмитрівки, Сонцівки та Зорі;

на північ від Курахового біля Новоселидівки, Вознесенки та Кремінної Балки;

на схід від Курахового біля Максимільянівки;

на південь від Курахового біля Дальнього;

на північний схід від Вугледара біля Іллінки, Антонівки та Катеринівки;

на північний захід від Вугледара біля Трудового 11 та 12 листопада.

Воночас, російське джерело ISW стверджує, що погіршення погодних умов на Курахівському напрямку суттєво не впливає на темпи просування російських військ.

За повідомленнями, на Курахівському напрямку діють підрозділи 238-ї російської артилерійської бригади (8-а АК) та оператори безпілотників загону "Алеппо" 1472-го мотострілецького полку (68-й армійський корпус, Східний військовий округ).

За словами Машовця, підрозділи Східного угруповання російських військ наступають у напрямку Розлива (на північний захід від Вугледара та на північ від Шахтарського), а підрозділи Центрального угруповання російських військ і 8-ї АК (Південний військовий округ) наступають у напрямку Андріївки (на захід від Курахового).