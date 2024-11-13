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Армия РФ сосредоточила силы на одном направлении и следует своей цели, - нардеп

Фото: армия РФ сосредоточила силы на одном направлении (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Российские войска сосредоточили силы на одном направлении. И несмотря на то, что это говорит о недостаточности ресурсов, РФ не отходит от "базовых" целей.

По словам народного депутата от фракции "Голос", действующего военного Романа Костенко, на фронте нет признаков, что Россия готова взять тактическую паузу, как об этом писали различные российские "военкоры". Армия РФ продвигается также как и до этого - в своем темпе, фокусируясь сегодня на Кураховском направлении.

"Это показывает, что у противника нет достаточных ресурсов, чтобы бить по всем направлениям одновременно. Они выбирают привлекательные для себя направления, как сейчас Курахово. Сейчас ситуация вообще сложная, но Курахово  находится в полуокружении и нам нужно приложить много усилий, чтобы не попасть в окружение", - отмечает он.

По его мнению, похоже на то, что россияне основную часть своих сил сконцентрировали все же на продвижении к административным границам Донецкой и Луганской областей. Определенные действия на Запорожском и Херсонском направлениях тоже есть, но там они, скорее, имеют характер "оппортунистических" - идти, пока есть такая возможность, а Донецкая и Луганская области, тем временем, остаются базовыми целями Москвы.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки, 12 ноября, на линии фронта состоялись 162 боевых столкновений. Больше всего враг давил на Кураховском направлении.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты постепенно продвигаются в районе города Курахово и пытаются выровнять линию фронта на западе Донецкой области. Ухудшение погодных условий существенно на наступление не влияет.

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Российская ФедерацияДонецкая областьКураховоВойна в Украине