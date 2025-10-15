Армія РФ змінила тактику використання бронетехніки, - ISW

"За останні два тижні російські війська здійснили три механізовані штурми розміром з роту та батальйон у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміну в нещодавньому використанні російської бронетехніки в Україні", - зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

Також повідомляється, що російські війська намагаються здійснювати масштабніші механізовані штурми в дощову та туманну погоду, що ускладнює операції українських безпілотників проти них.