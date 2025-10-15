Армия РФ изменила тактику использования бронетехники, - ISW

"За последние две недели российские войска совершили три механизированные штурмы размером с роту и батальон в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменении в недавнем использовании российской бронетехники в Украине", - отметили аналитики Института изучения войны.

Также сообщается, что российские войска пытаются осуществлять масштабные механизированные штурмы в дождливую и туманную погоду, что затрудняет операции украинских беспилотников против них.