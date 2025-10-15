Армія РФ змінила тактику використання бронетехніки, - ISW
Російська армія останнім часом змінила тактику використання бронетехніки, що може бути пов'язано зі зміною погоди та намаганням досягти більших успіхів на східному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
"За останні два тижні російські війська здійснили три механізовані штурми розміром з роту та батальйон у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміну в нещодавньому використанні російської бронетехніки в Україні", - зазначили аналітики Інституту вивчення війни.
Також повідомляється, що російські війська намагаються здійснювати масштабніші механізовані штурми в дощову та туманну погоду, що ускладнює операції українських безпілотників проти них.
Втрати РФ у війні проти України
За минулу добу російські окупаційні війська втратили 1 070 військових. Крім того, ЗСУ знищили три танки, дві бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, два комплекси ППО, 389 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 141 одиницю автомобільної техніки.
Також повідомлялось, що протягом минулої доби на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривають на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 69 ворожих штурмів.
За даними Генштабу, російські війська завдали одного ракетного удару, 101 авіаудару та здійснили 4429 обстрілів, з них 85 – із реактивних систем залпового вогню. Для атак також було залучено 5256 дронів-камікадзе.