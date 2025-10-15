Армія РФ змінила тактику використання бронетехніки, - ISW

Російська армія останнім часом змінила тактику використання бронетехніки, що може бути пов'язано зі зміною погоди та намаганням досягти більших успіхів на східному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

"За останні два тижні російські війська здійснили три механізовані штурми розміром з роту та батальйон у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміну в нещодавньому використанні російської бронетехніки в Україні", - зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Також повідомляється, що російські війська намагаються здійснювати масштабніші механізовані штурми в дощову та туманну погоду, що ускладнює операції українських безпілотників проти них.