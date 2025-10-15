Армия РФ изменила тактику использования бронетехники, - ISW
Российская армия в последнее время изменила тактику использования бронетехники, что может быть связано с изменением погоды и попыткой достичь больших успехов на восточном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
"За последние две недели российские войска совершили три механизированные штурмы размером с роту и батальон в приоритетных районах Донецкой области, что свидетельствует об изменении в недавнем использовании российской бронетехники в Украине", - отметили аналитики Института изучения войны.
Также сообщается, что российские войска пытаются осуществлять масштабные механизированные штурмы в дождливую и туманную погоду, что затрудняет операции украинских беспилотников против них.
Потери РФ в войне против Украины
За минувшие сутки российские оккупационные войска потеряли 1 070 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили три танка, две боевые бронированные машины, 43 артиллерийские системы, два комплекса ПВО, 389 беспилотников оперативно-тактического уровня и 141 единицу автомобильной техники.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 69 вражеских штурмов.
По данным Генштаба, российские войска нанесли один ракетный удар, 101 авиаудар и совершили 4429 обстрелов, из них 85 - из реактивных систем залпового огня. Для атак также было привлечено 5256 дронов-камикадзе.