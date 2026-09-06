Армія РФ зазнала нових поразок одразу на кількох напрямках фронту, - ISW

4-5 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не мали. Водночас, за даними джерела, пов'язаного з російським Північним угрупованням військ, українські захисники просуваються вздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум.

На півночі Харківщини та в районі Великого Бурлука окупанти також атакували, але не змогли досягти успіху.

За даними одного із російських джерел, ЗСУ контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки.

Водночас російські мілблогери без доказів заявляють про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками.

На Куп'янському напрямку російські війська 4-5 вересня продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали.

4-5 вересня окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, але не досягли підтвердженого просування.

На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, але за 4-5 вересня не змогли просунутися вперед.

Українські військові також продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині.

На Гуляйпільському напрямку 4-5 вересня російські війська здійснювали наступальні дії, однак підтвердженого просування не досягли.

Водночас українські сили завдавали ударів середньої дальності по російській логістиці на окупованій території Запорізької області.