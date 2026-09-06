Армія РФ зазнала нових поразок одразу на кількох напрямках фронту, - ISW

Протягом останніх кількох діб російські окупаційні війська проводили наступальні операції, однак Сили оборони успішно дали відсіч ворогу на різних ділянках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
4-5 вересня російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не мали. Водночас, за даними джерела, пов'язаного з російським Північним угрупованням військ, українські захисники просуваються вздовж залізниці між Таратутиним та Рясним на південний схід від Сум.
На півночі Харківщини та в районі Великого Бурлука окупанти також атакували, але не змогли досягти успіху.
За даними одного із російських джерел, ЗСУ контратакують і відновлюють втрачені позиції поблизу Гоптівки та Кудіївки.
Водночас російські мілблогери без доказів заявляють про нібито оточення українських сил між Вовчанським та Великобурлуцьким напрямками.
На Куп'янському напрямку російські війська 4-5 вересня продовжували наступальні дії, однак підтверджених територіальних здобутків не мали.
4-5 вересня окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, але не досягли підтвердженого просування.
На Донбасі окупанти проводили обмежені наступальні операції, але за 4-5 вересня не змогли просунутися вперед.
Українські військові також продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських військових об'єктах на окупованій Донеччині.
На Гуляйпільському напрямку 4-5 вересня російські війська здійснювали наступальні дії, однак підтвердженого просування не досягли.
Водночас українські сили завдавали ударів середньої дальності по російській логістиці на окупованій території Запорізької області.
До речі, раніше стало відомо, що ЗСУ вгатили по російському ретранслятору MESH-мереж, РЛС і РЕБ.
Також ми писали, в яких областях Сили оорони України змогли просунутися вперед напередодні.