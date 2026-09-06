Армия РФ потерпела новые поражения сразу на нескольких направлениях фронта, - ISW

4-5 сентября российские войска продолжали ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного продвижения не было. В то же время, по данным источника, связанного с российской Северной группировкой войск, украинские защитники продвигаются вдоль железной дороги между Таратутиным и Рясным юго-восточнее Сум.

На севере Харьковщины и в районе Великого Бурлука оккупанты также атаковали, но не смогли добиться успеха.

По данным одного из российских источников, ВСУ контратакуют и возвращают утраченные позиции вблизи Гоптовки и Кудиевки.

В то же время российские милблогеры без доказательств заявляют о якобы окружении украинских сил между Волчанским и Великобурлукским направлениями.

На Купянском направлении российские войска 4-5 сентября продолжали наступательные действия, однако подтвержденных территориальных успехов не имели.

4-5 сентября оккупанты продолжали наступательные действия на Славянском направлении, но не достигли подтвержденного продвижения.

На Донбассе оккупанты проводили ограниченные наступательные операции, однако за 4-5 сентября не смогли продвинуться вперед.

Украинские военные также продолжали наносить удары средней дальности по российским военным объектам на оккупированной территории Донбасса.

На Гуляйпольском направлении 4-5 сентября российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденного продвижения не достигли.

В то же время украинские силы наносили удары средней дальности по российской логистике на оккупированной территории Запорожской области.