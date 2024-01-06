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Армія РФ завдала два авіаудари по Північному у Донецькій області: загинула людина

Північне, Субота 06 січня 2024 12:39
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Армія РФ завдала два авіаудари по Північному у Донецькій області: загинула людина Фото: армія РФ завдала два авіаудари по Донецькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія завдала авіаударів по селищу Північне Донецької області. Внаслідок атаки загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна у Telegram.

За даними ОВА, зранку у суботу, 6 січня, окупанти завдали два авіаудари по Північному Торецької громади.

Росіяни поцілили у житлову забудову. Внаслідок ворожої атаки загинула людина. На місці інциденту працюють поліція і парамедики.

Обстріли України

Сьогодні російські окупанти вдарили з артилерії по Нікополю Дніпропетровської області. Пошкоджені 13 приватних будинків, 6 автомобілів, лінії електропередач та газогін.

Внаслідок ворожої атаки є жертва. Відомо, що загинув 45-річний чоловік. Поранення отримали 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік.

Також сьогодні у Харкові чули вибухи. Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили ракетами С-300 між населеними пунктами у Харківському районі.

Крім того, цієї ночі росіяни запустили 2 "Шахеда", їх збили. Але один з дронів долетів до Хмельницької області.

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