ua en ru
Сб, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові пролунали вибухи

Харків, Субота 06 січня 2024 10:10
UA EN RU
У Харкові пролунали вибухи Фото: у Харкові пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у Харкові пролунали зранку у суботу, 6 січня. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Про вибухи у Харкові повідомили близько 10:00. Місцеві жителі у мережі пишуть, що було чути декілька потужних вибухів. Ймовірно, вони пролунали у передмісті.

Додамо, що перед вибухами у Харкові та по всій Україні була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт російського винищувача МіГ-31К. Тому у всіх областях нашої країни оголошена загроза ударів ракетами.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 10:05

У Харкові пролунали вибухи

Масштабний обстріл Харкова 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Під ударом були Київ та Харків. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

У Харкові було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі. За останніми даними, внаслідок ворожої атаки на Харків постраждали 63 особи, двоє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Війна в Україні харков Війна Росії проти України воздушная тревога
NEWS
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
Росіяни вночі застосували два "Шахеди", усі були знищені ППО
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту