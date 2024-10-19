Армія РФ запустила по Україні дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Російський агресор запустив у напрямку України дрони типу "Шахед". В багатьох областях оголошено повітряну тривогу через ризик ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Близько 20:00 були зафіксовані пуски "Шахедів" з Єйська (Ростовська область), Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край), Чауди (Крим) та Халіно (Курський район).
Згодом ворожі дрони почали входити у повітряний простір Сумської, Запорізької та Одеської областей.
Станом на 23:21 військові повідомили про рух БпЛА в центрі Вінницької області курсом на Хмельницьку область, а також про рух дрони на півночі Вінницької в напрямку Черкаської області.
Також були помічені БпЛА у Кіровоградській області, курс - західний на Черкаську область.
Дрони рухаються в центрі Полтавської області у напрямку Миргорода, а також на півночі Полтавської області в напрямку півдня.
Крім того, помічені "Шахеди" у Сумській області, рухаються курсом на південь та в районі Сум.
До того ж, безпілотники виявлені у Чернігівській області, рухаються курсом у Київську область в напрямку столиці.
О 23:37 було оголошено повітряну тривогу в Києві через загрозу атак ударних БпЛА.
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Військові зафіксували рух "Шахедів" у Вінницькій області курсом на захід, один з них перебуває в районі Вінниці.
Дрони на межі Хмельницької та Вінницької областей, решта в центрі та півдні, курсом північно-західним.
Безпілотники на півночі Черкаської області, курсом південно-західним.
Також БпЛА на сході Київської області та на околицях Києва, курс південно-західний.
Крім того, дрони-камікадзе на півдні Чернігівщини, курсом на захід.
"Шахеди" у Сумській області, курсом на Полтавську область.
БпЛА у Полтавській області, рухаються курсом на південь.
Дрони в Одеській області, рухаються курсом на захід.
Також повідомляється про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської, Житомирської, Тернопільської, а також Івано-Франківської областей.
О 0:12 військові повідомили про наближення безпілотників до Тернополя.
Оновлено 0:26
Військові повідомляють про рух "Шахедів" в Одеській області в районі Затоки курсом північно-західним.
Також дрони у Сумській та Полтавській областях, рухаються курсом на південь.
Крім того, безпілотники у Чернігівській та Київській областях, рухаються північно-західним курсом.
"Шахеди" у Житомирській області на півдні та в районі Житомира, рухаються курсом на захід.
Повідомляється загрозу застосування ударних БпЛА для Львівської та Рівненської областей.
Наразі мапа повітряних тривог України виглядає так:
Ввечері у суботу, 19 жовтня, військові агресора обстріляли Запоріжжя керованими авіабомбами.
Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки в місті, також поранень зазнали 10 людей.
Крім того, терористи вдруге за день вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу.
На фронті за день зафіксовані 138 бойових зіткнень із ворогом. Найгарячіша ситуація в Донецькій області.
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