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Обстріл Запоріжжя. Поліція уточнила наслідки російської атаки

Субота 19 жовтня 2024 22:52
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Обстріл Запоріжжя. Поліція уточнила наслідки російської атаки Фото: воронка від прильоту у Запоріжжі (t.me/UA_National_Police/29768)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 19 жовтня, російська окупанти вдарили по Запоріжжю авіабомбами. Внаслідок атаки поранено 10 місцевих жителів, у місті зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

"Сьогодні ввечері російські війська завдали три авіаційних удари (попередньо, ФАБами) по території обласного центру. Серед поранених - двоє дітей віком 9 та 13 років", - йдеться у повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що станом на 22:20 кількість поранених зросла до 10 осіб.

Згідно інформації Нацполіції, мішенню ворога стали три райони обласного центру. Зокрема, боєприпаси росіян влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості.

Внаслідок авіаударів вибуховою хвилею та уламками часткового зруйновано житловий будинок, пошкоджені довколишні магазини, автомийка, складське приміщення торгівельного центру і транспортні засоби.

"На місцях ворожих влучань працюють поліцейські, співробітники ДСНС та профільні служби міста", - додали у Нацполіції.

Нагадаємо, що о 18:04 голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в місті. Перед цим, у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку Запоріжжя було здійснено пуск бомби. Пізніше Федоров уточнив, що було зафіксовано два прильоти.

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