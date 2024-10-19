Армия РФ запустила по Украине дроны-камикадзе "Шахед": где угроза ударов

Около 20:00 были зафиксированы пуски "Шахедов" из Ейска (Ростовская область), Приморско-Ахтарска (Краснодарский край), Чауды (Крым) и Халино (Курский район).

Позже вражеские дроны начали входить в воздушное пространство Сумской, Запорожской и Одесской областей.

По состоянию на 23:21 военные сообщили о движении БпЛА в центре Винницкой области курсом на Хмельницкую область, а также о движении дронов на севере Винницкой в направлении Черкасской области.

Также были замечены БпЛА в Кировоградской области, курс - западный на Черкасскую область.

Дроны движутся в центре Полтавской области в направлении Миргорода, а также на севере Полтавской области в направлении юга.

Кроме того, замечены "Шахеды" в Сумской области, движутся курсом на юг и в районе Сум.

К тому же, беспилотники обнаружены в Черниговской области, движутся курсом в Киевскую область в направлении столицы.

В 23:37 была объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы атак ударных БПЛА.

Обновлено 00:04

Военные зафиксировали движение "Шахедов" в Винницкой области курсом на запад, один из них находится в районе Винницы.

Дроны на границе Хмельницкой и Винницкой областей, остальные в центре и юге, курсом северо-западным.

Беспилотники на севере Черкасской области, курсом юго-западным.

Также БпЛА на востоке Киевской области и в окрестностях Киева, курс юго-западный.

Кроме того, дроны-камикадзе на юге Черниговщины, курсом на запад.

"Шахеды" в Сумской области, курсом на Полтавскую область.

БпЛА в Полтавской области, движутся курсом на юг.

Дроны в Одесской области, движутся курсом на запад.

Также сообщается об угрозе применения ударных БпЛА для Харьковской, Житомирской, Тернопольской, а также Ивано-Франковской областей.

В 0:12 военные сообщили о приближении беспилотников к Тернополю.

Обновлено 0:26

Военные сообщают о движении "Шахедов" в Одесской области в районе Затоки курсом северо-западным.

Также дроны в Сумской и Полтавской областях, движутся курсом на юг.

Кроме того, беспилотники в Черниговской и Киевской областях, движутся северо-западным курсом.

"Шахеды" в Житомирской области на юге и в районе Житомира, движутся курсом на запад.

Сообщается угрозу применения ударных БпЛА для Львовской и Ровенской областей.

Обновлено 0:52

Военные сообщают о приближении ударного дрона ко Львову.

Сейчас карта воздушных тревог Украины выглядит так: