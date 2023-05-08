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Армия РФ потеряла более роты оккупантов и пять танков, - Тарнавский

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Украина, Понедельник 08 мая 2023 19:07
Армия РФ потеряла более роты оккупантов и пять танков, - Тарнавский Фото: генерал Александр Тарнавский (facebook com PresscentrTavria)
Автор: Дмитрий Браславский

Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Также были уничтожены и повреждены 16 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки враг 26 раз атаковал наши позиции. Удачи не было, отошел. Используя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

"Для корректировки огня артиллерии противник использует БпЛА. В общем, на таврическом направлении в течение суток зафиксировано 376 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 644 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе", - объяснил Тарнавский.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 16 единиц вооружения и военной техники противника:

  • 5 танков;
  • командно-штабную машину;
  • боевую машину пехоты;
  • бронетранспортер;
  • боевую бронированную машину;
  • 2 БПЛА "Supercam";
  • БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • Автомобильная техника.

Напомним, что украинские военнослужащие отразили почти 30 атак россиян в Донецкой области и уничтожили два склада боеприпасов.

По данным на утро понедельника, 8 мая, украинские военные ликвидировали в сутки 540 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 194 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили семь танков и 42 БПЛА.

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