Поки на фронт їдуть Т-54. Путін нафантазував створення понад 1600 нових танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву , яку приводять російські ЗМІ.

"Про танки, ми знаємо про ці нові поставки в Україну. Вони планують передати Україні понад 400 танків", - сказав диктатор.

За його словами, за цей час Росія зможе виготовити "нових" та модернізувати наявних понад 1600 танків. Також він відреагував на новину, що Україна має отримати мільйон боєприпасів для артилерії та назвав цю кількість "значною".

"А загальна кількість танків в армії РФ буде "перевищувати" в три рази кількість танків у ЗСУ", - додав Путін.

Останнім часом з'явилась інформація, що Росія знімає зі зберігання одні з найстаріших танків Т-54 і Т-55 та відправляє їх в Україну. Т-54 було прийнято на озброєння радянською армією ще у другій половині 1940-х років, а Т-55 - у 1958 році.