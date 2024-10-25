Армія РФ втратила за добу понад 1600 солдатів і 34 артсистеми, - ЗСУ

Ситуація на фронті та нічний обстріл

За даними ISW, українські військові мали успіх у Курській області, а також потіснили ворога біля Торецька і Покровська.

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Києві впродовж ночі двічі оголошували тривогу. БпЛА заходили двома хвилями, загалом сили ППО знешкодили близько 15 дронів.

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