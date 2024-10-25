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Армия РФ потеряла за сутки более 1600 солдат и 34 артсистемы, - ВСУ

Фото: россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 24 на 25 октября, потери россиян на фронте составили 1630 солдат, средство ПВО и более 70 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 685 910 (+1630) человек ликвидировано;
  • танков - 9097 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин - 18 287 (+33) ед;
  • артиллерийских систем - 19 753 (+34) ед.;
  • РСЗО - 1238 (+2) ед;
  • средства ПВО - 982 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 670 (+73) ед;
  • крылатых ракет - 2625 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27 365 (+79) ед;
  • специальной техники - 3535 (+22) ед.

 

 

Ситуация на фронте и ночной обстрел

По данным ISW, украинские военные имели успех в Курской области, а также потеснили врага возле Торецка и Покровска.

Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В Киеве в течение ночи дважды объявляли тревогу. БпЛА заходили двумя волнами, всего силы ПВО обезвредили около 15 дронов.

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