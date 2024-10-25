Армия РФ потеряла за сутки более 1600 солдат и 34 артсистемы, - ВСУ

За последние сутки с 24 на 25 октября, потери россиян на фронте составили 1630 солдат, средство ПВО и более 70 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили:
По данным ISW, украинские военные имели успех в Курской области, а также потеснили врага возле Торецка и Покровска.
Этой ночью россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Киеве в течение ночи дважды объявляли тревогу. БпЛА заходили двумя волнами, всего силы ПВО обезвредили около 15 дронов.
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