ЗСУ просунулися в Курській області, біля Торецька та Покровська: карти ISW

Українські воїни просунулися в Курській області та в Донецькій області, зокрема поблизу Торецька та Покровська. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Кремінної та Сіверська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево в межах головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 24 жовтня показують, що ЗСУ просунулися вздовж річки Снагость на північ від Дарьїно та, ймовірно, утримують позиції в Дарьїно і Миколаєво-Даріно (обидві на південний схід від Коренево), йдеться у звіті.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ начебто просунулися в районі між Шептуківкою та Хитровкою, та на захід від Толстого Лугу у напрямку Зеленого Шляху. Однак в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські блогери розповідали, що путінські війська контролюють західну половину Новоіванівки (на південний схід від Коренево), а ЗСУ діють на східній околиці населеного пункту.

Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що українські війська атакували на південний схід від Кореневого поблизу Дарьїно, Обухівки, Нижнього Клину, Любимівки, Зеленого Шляху, Новоіванівки та на південь від Суджі поблизу Плехового.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

24 жовтня російські загарбники продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але просування не мали.

Війська РФ атакували поблизу Вовчанська, Стариці та Тихого 23 і 24 жовтня.

24 жовтня російські "воєнкори" заявили, що українські війська атакували поблизу н.п. Гатище (на північний захід від Вовчанська).

Речник бригади ЗСУ, яка діє на Харківському напрямку, 24 жовтня заявив, що російські окупанти створили тут якісні фортифікаційні споруди, глибоко заглиблені в землю, викопавши "багатоярусні ями".

Також речник розповів, що загарбники "давно" не проводили механізованих штурмів на Харківському напрямку, та зазначив, що окупанти, можливо, готуються до настання зими, щоб змінити обстановку на полі бою.

Прес-секретар бригади ЗСУ повідомив, що відсутність листя зробить активність на полі бою більш помітною, що ускладнить захист територій.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної. На геолокаційних кадрах від 24 жовтня видно російський триколор у центрі Новосадового, що може свідчити про те, що війська РФ захопили селище, йдеться у звіті.

У Міноборони РФ 22 жовтня заявили про захоплення н.п. Новосадове.

Російський "воєнкор" стверджував, що захоплення Новосадового дозволяє путінським військам розпочати нові наступальні операції на лівому березі річки Жеребець, і стверджував, що війська РФ також нещодавно начебто відкинули ЗСУ з Невського.

Крім того, російські блогери також стверджували, що війська РФ зміцнили позиції в Кругляківці та просунулися далі на схід від Новосадового, на захід від Кислівки і на південь від Макіївки. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російські загарбники продовжували наступати в районі Голубівки, біля Піщаного, Кругляківки, Степової Новоселівки, Лозової, Вишневого, Греківки, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Катеринівки, Твердохлібового, Тернів, Торського, Зарічного та біля Серебрянки.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Сіверська. Геолокаційні кадри від 24 жовтня показують, що війська РФ просунулися вздовж залізничної лінії на південний схід від Виїмки.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 24 жовтня загарбники атакували поблизу Виїмки.

24 жовтня війська РФ наступали в районі Часового Яру, але просування не мали.

За повідомленнями, російські окупанти продовжували атакувати східну частину Часового Яру, поблизу Григорівки, біля Предтечине, Білої Гори і Ступочок 23 і 24 жовтня.

Сили оборони України нещодавно відновили тактичні позиції в центрі Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 і 23 жовтня, показали, що ЗСУ діють уздовж вулиці Дзержинського в центрі Торецька, де експерти ISW раніше спостерігали просування росіян.

Аналітики зазначають, що це вказує на те, ЗСУ нещодавно відновили втрачені позиції в цьому районі.

Російське джерело стверджувало, що путінські війська просунулися в південній частині Щербинівки (на захід від Торецька), але в ISW не знайшли візуальних доказів.

23 і 24 жовтня війська РФ продовжували атакувати в районі Торецька і поблизу Нелипівки.

Російські окупанти 24 жовтня продовжували наступальні дії в районі Селидового (на південний схід від Покровська) за рахунок північного флангу Покровська.

Російські джерела продовжували стверджувати, що путінські війська просунулися далі в південніц та центральній частинах Селидового та в поля на північ від міста. Але в ISW не спостерігали візуального підтвердження цих тверджень.

Українські військовослужбовці повідомили для ЗМІ 24 жовтня, що російські окупанти контролюють значну частину Селидового, а один військовослужбовець ЗСУ заявив, що загарбники контролюють приблизно 85% міста.[

Речник Нацгвардії України Руслан Музичик не підтвердив ці заяви та зазначив, що українські сили намагаються не дати великим російським угрупованням закріпити позицій в районі виходу на міську забудову, та зупинити наступ на північну та східну околиці Селидового, в тому числі з боку Михайлівки.

У звіті вказується, що експерти ISW не помітили візуального підтвердження заяви українського військовослужбовця про масштаби російського просування в Селидовому.

24 жовтня речник бригади Нацгвардії України повідомив, що північні та східні околиці Селидового є "сірими зонами", і що українські війська стримали російське просування навколо міста після того, як окупанти почали масовані атаки на н.п. з різних напрямків 21 жовтня.

Речник додав, що путінські війська перекинули свої частини з північного флангу Покровського напрямку для посилення ударів по Селидовому, й перекидають середні групи для проникнення на околиці міста, а захоплення його розглядають як першочергове завдання.

Також речник зазначив, що окупанти розпочали піхотний штурм без механізованої підтримки, що ці штурми виявилися ефективними через переважну кількість російських резервів, зосереджених у цьому районі, і що війська РФ використовували краще підготовлені елементи піхоти для початку другої хвилі атак на Селидове.

Речник додав, що війьска РФ також передали різні типи систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), щоб запобігти діям українських розвідувальних безпілотників у Селидовому, що, ймовірно, сприяло нещодавньому просуванню окупантів у цьому місті разом із російськими артилерійськими, авіаційними та ударами плануючими бомбами.

23 жовтня аналітики ISW оцінили, що очевидна зосередженість російського військового командування на забезпеченні захоплення Селидового була здійснена за рахунок здатності військ РФ підтримувати значущий наступ безпосередньо на Покровськ - оперативну ціль, яку Кремль сам визначив на цій ділянці фронту.

Повідомляється, що нещодавно ЗСУ здійснили успішну контратаку на північний схід від Селидового на тлі продовження російських штурмів на схід і південний схід від Покровська 24 жовтня.

Геолокаційні кадри від 23 і 24 жовтня показують українську механізовану контратаку поблизу Новогродівської шахти № 1/3.

Російські джерела зробили непідтверджені заяви про те, що путінські війська просунулися в полі на південь від Сухого Яру, вздовж залізничного полотна у східній частині Вишневого, та досягли околиць Новодмитрівки, увійшли до Новоселидівки (на південь від Селидового).

Російські окупанти продовжували наступати в районі Миролюбівки, Новоторецького, Променя, Михайлівки, Крутого Яру та Сухої Балки, а також біля Новодмитрівки, Кремінної Балки, Селидового, Лисівки, Сухого Яру, Миколаївки, Гірника, Зоряного та Красного Яру 23 і 24 жовтня.

24 жовтня російські загарбники продовжили наступ на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Повідомляється, що війська РФ атакували на схід від Курахового біля Максимілянівки та на південний схід від Курахова поблизу Гостре та Дальнє.

24 жовтня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Вугледара, але просування не мали.

Російські блогери стверджували, що путінські війська незначно просунулися на південний схід від Богоявленки, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Антонівки, Катеринівки та Костянтинівки, біля Богоявленки, Золотої Ниви та Новоукраїнки 23 і 24 жовтня.

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземну активність війьск РФ в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 24 жовтня.

"Південна вісь"

23 і 24 жовтня російські окупанти продовжували наступ у західній частині Запорізької області на північний схід від Роботиного поблизу Новоданилівки, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

24 жовтня російський "воєнкор" заявив, що нещодавнє просування росіян на Запорізькому напрямку може свідчити про те, що Москва може найближчим часом надати пріоритет наступальним операціям саме у цьому районі.

"Воєнкор" стверджував, що російське угруповання сил "Днєпр" нібито створило кілька нових бригад в окупованій частині Херсонської області, і щовійська РФ можуть посилити наступальні операції на Запорізькому напрямку.

Російський блогер розповідав, що необхідність просування відкритими полями та погіршення погодних умов у Запорізькій області можуть ускладнити операції військ РФ на цьому напрямку.

Інший російський "воєнкор" 24 жовтня заявив, що ЗСУ активізують використання FPV-безпілотників, розвідувальних дронів і гексакоптерів для ударів по позиціях артилерії РФ на Запорізькому напрямку.

24 жовтня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що 23 жовтня українські війська завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук-М2" на півдні країни, а український журналіст повідомив, що ЗСУ застосували систему HIMARS для удару по цьому "Буку" ворога.

У Генштабі ЗСУ 21 жовтня повідомляли, що тієї ночі українські війська завдали удару по російському ЗРК "Бук-М3" приблизно за 60 км від лінії зіткнення в невизначеному районі.

23 і 24 жовтня війська РФ продовжували атакувати на лівобережній частині Херсонської області, але просування не мали.

24 жовтня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ мінують заплаву річки Дніпро, щоб перешкодити майбутньому просуванню росіян на Херсонському напрямку.

24 жовтня в Міноборони РФ заявляли про знищення 3 українських безпілотники над над Чорним морем. А окупаційний гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО начебто збила українську ракету над цим містом.

24 жовтня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що Чорноморський флот РФ стурбований тим, що українські сили можуть завдати удару по їх кораблям в порту Новоросійська Краснодарського краю, але ЧФ РФ не має альтернативного порту для розміщення своїї суден у Чорноморському регіоні.

Також Плетенчук зазначив, що кілька російських суден нещодавно масово вийшли з російської бази в Новоросійську, і що окупантипроводять сортування кораблів, щоб обмежити ризик можливих ударів українських безпілотників і подальшого знищення кораблів ЧФ РФ.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 жовтня розповіли, що з початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Покровському напрямку, де було зафіксовано 43 ворожі атаки, українські захисники змогли протягом дня ліквідувати сотні солдатів противника.