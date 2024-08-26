Армія РФ втратила за добу понад 1100 солдатів, РСЗВ і 39 БПЛА, - Генштаб

За останню добу з 25 на 26 серпня, росіяни втратили на фронті 1140 солдатів, систему ППО і 47 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили оборони за тиждень ліквідували понад 8 тисяч російських солдат і понад 10 ворожих установок ППО.
За даними ISW, загарбники просунулися в районі міста Торецьк у Донецькій області.
Тим часом росіяни в даний момент здійснюють одну з наймасштабніших атак на Україну з початку повномасштабної війни.
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