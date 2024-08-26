ЗСУ за тиждень ліквідували 13 установок ППО і понад 8 тисяч особового складу ворога

Сили оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат російським загарбникам. За тиждень бійцями ЗСУ були ліквідовані понад 8 тисяч особового складу ворожої армії, та майже півтори тисячі одиниць озброєння та техніки, серед якого 13 установок ППО.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

Окрім цього, додав командувач Сухопутних військ ЗСУ, українські захисники за тиждень знищили 12 ракет та 343 безпілотників російських загарбників.

Він уточнив, що серед втраченої загарбниками техніки та озброєння у даний період:

Як поінформував генерал-лейтенант, загалом втрати противника за тиждень (з 18 по 25 серпня) склали:

Нагадаємо, раніше у Генштабі вранці 25 серпня розповіли, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1190 окупантів і 47 ворожих артилерійських систем ворога.

Також у військовому командуванні перед тим інформували, що на Покровському напрямку ворог веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення. Проте Сили оборони завдають росіянам значних втрат у живій силі та техніці.

Додамо, 25 серпня воїни 47 ОМБР ЗСУ показали кадри, як бійці їхньої бригади виявили та знищили скупчення загарбників у будівелі на Покровському напрямку з танку М1 Abrams.

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