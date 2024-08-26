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Армия РФ потеряла за сутки более 1100 солдат, РСЗО и 39 БПЛА, - Генштаб

Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери личного состава в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 25 на 26 августа, россияне потеряли на фронте 1140 солдат, систему ПВО и 47 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 608 820 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 8551 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 648 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 17 443 (+47) ед;
  • РСЗО - 1172 (+1) ед;
  • средства ПВО - 937 (+1) ед;
  • самолетов - 367 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 134 (+39) ед;
  • крылатых ракет - 2444 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23 555 (+80) ед;
  • специальной техники - 2941 (+13) ед.

Напомним, Силы обороны за неделю ликвидировали более 8 тысяч российских солдат и более 10 вражеских установок ПВО.

По данным ISW, захватчики продвинулись в районе города Торецк в Донецкой области.

Тем временем россияне в данный момент осуществляют одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабной войны.

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