Армия РФ потеряла за сутки более 1100 солдат, РСЗО и 39 БПЛА, - Генштаб

Напомним, Силы обороны за неделю ликвидировали более 8 тысяч российских солдат и более 10 вражеских установок ПВО.

По данным ISW, захватчики продвинулись в районе города Торецк в Донецкой области.

Тем временем россияне в данный момент осуществляют одну из самых масштабных атак на Украину с начала полномасштабной войны.

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