Армія РФ втратила за добу 1150 солдатів і понад 30 БпЛА, - Генштаб

Ситуація на фронті та обстріли

Обстановка на фронті продовжує залишатися складною.

За даними Генштабу, лише у вересні загарбники 250 разів застосовували хімічну зброю проти Сил оборони.

Вночі росіяни знову атакували Україну дронами типу "Шахед".

Тим часом у Брянській області дрони-камікадзе вразили великий склад боєприпасів. На місці прильотів спостерігається пожежа і детонація.

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