Армія РФ втратила за добу 1150 солдатів і понад 30 БпЛА, - Генштаб

За останню добу з 8 на 9 жовтня, росіяни втратили на фронті 1150 солдатів, 11 бойових бронемашин і 55 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:
В Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа оперативно-тактичного рівня та літаки.
Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Обстановка на фронті продовжує залишатися складною.
За даними Генштабу, лише у вересні загарбники 250 разів застосовували хімічну зброю проти Сил оборони.
Вночі росіяни знову атакували Україну дронами типу "Шахед".
Тим часом у Брянській області дрони-камікадзе вразили великий склад боєприпасів. На місці прильотів спостерігається пожежа і детонація.
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