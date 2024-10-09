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Армія РФ втратила за добу 1150 солдатів і понад 30 БпЛА, - Генштаб

Фото: загарбники зазнають суттєвих втрат на фронті (twitter.com-GeneralStaffUA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 8 на 9 жовтня, росіяни втратили на фронті 1150 солдатів, 11 бойових бронемашин і 55 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 664 120 (+1150) осіб ліквідовано;
  • танків - 8944 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 751 (+11) од.;
  • артилерійських систем - 19 222 (+19) од.;
  • РСЗВ - 1223 од.;
  • засоби ППО - 973 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 718 (+31) од.;
  • крилатих ракет - 2618 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26 240 (+55) од.;
  • спеціальної техніки - 3385 (+12) од.

В Генштабі зазначили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛа оперативно-тактичного рівня та літаки.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Ситуація на фронті та обстріли

Обстановка на фронті продовжує залишатися складною.

За даними Генштабу, лише у вересні загарбники 250 разів застосовували хімічну зброю проти Сил оборони.

Вночі росіяни знову атакували Україну дронами типу "Шахед".

Тим часом у Брянській області дрони-камікадзе вразили великий склад боєприпасів. На місці прильотів спостерігається пожежа і детонація.

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Війна в Україні