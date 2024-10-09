Армия РФ потеряла за сутки 1150 солдат и более 30 БпЛА, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы

Обстановка на фронте продолжает оставаться сложной.

По данным Генштаба, только в сентябре захватчики 250 раз применяли химическое оружие против Сил обороны.

Ночью россияне снова атаковали Украину дронами типа "Шахед".

Тем временем в Брянской области дроны-камикадзе поразили большой склад боеприпасов. На месте прилетов наблюдается пожар и детонация.

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