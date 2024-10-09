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Армия РФ потеряла за сутки 1150 солдат и более 30 БпЛА, - Генштаб

Фото: захватчики несут существенные потери на фронте (twitter.com-GeneralStaffUA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 8 на 9 октября, россияне потеряли на фронте 1150 солдат, 11 боевых бронемашин и 55 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 664 120 (+1150) человек ликвидировано;
  • танков - 8944 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 751 (+11) ед;
  • артиллерийских систем - 19 222 (+19) ед;
  • РСЗО - 1223 ед;
  • средства ПВО - 973 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 718 (+31) ед;
  • крылатых ракет - 2618 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 240 (+55) ед;
  • специальной техники - 3385 (+12) ед.

В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа оперативно-тактического уровня и самолеты. 

Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.

Ситуация на фронте и обстрелы

Обстановка на фронте продолжает оставаться сложной.

По данным Генштаба, только в сентябре захватчики 250 раз применяли химическое оружие против Сил обороны.

Ночью россияне снова атаковали Украину дронами типа "Шахед".

Тем временем в Брянской области дроны-камикадзе поразили большой склад боеприпасов. На месте прилетов наблюдается пожар и детонация.

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