Армия РФ потеряла за сутки 1150 солдат и более 30 БпЛА, - Генштаб

За последние сутки с 8 на 9 октября, россияне потеряли на фронте 1150 солдат, 11 боевых бронемашин и 55 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.10.24 ориентировочно составили:
В Генштабе отметили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БпЛа оперативно-тактического уровня и самолеты.
Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме.
Обстановка на фронте продолжает оставаться сложной.
По данным Генштаба, только в сентябре захватчики 250 раз применяли химическое оружие против Сил обороны.
Ночью россияне снова атаковали Украину дронами типа "Шахед".
Тем временем в Брянской области дроны-камикадзе поразили большой склад боеприпасов. На месте прилетов наблюдается пожар и детонация.
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