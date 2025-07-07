Армия РФ потеряла за сутки 1100 солдат, артсистемы и танки, - Генштаб
За последние сутки с 6 на 7 июля, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1100 солдат и 33 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 июля 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 027 540 (+1100) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 10 995 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин - 22 963 (+7) единицы;
- артиллерийских систем - 29 993 (+33) единицы;
- РСЗО - 1 432 (+2) единицы;
- средства ПВО - 1 192 (+0) единиці;
- самолетов - 421 (+1) единица;
- вертолетов - 340 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 44 058 (+233) единиц;
- крылатых ракет - 3439 единиц;
- кораблей/катеров - 28 единиц;
- подводных лодок - 1 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 370 (+118) единиц;
- специальной техники - 3927 (+2) единиц.
Ситуация на фронте 6 июля
Вечером Генштаб ВСУ сообщил о ситуации на фронте, где с начала суток произошло 149 боевых столкновений. Только на Покровском направлении потери оккупантов составили 117 убитыми и ранеными.
Согласно отчету ISW, украинские войска продвинулись в районе Боровой. В то же время, российские захватчики продвинулись в районе Новопавловки.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.