Майже 150 боїв на фронті: Генштаб повідомив, де найгарячіше

Станом на 22:00, 6 липня, на фронті від початку доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. Більша частина відбулась на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Ворог завдав одного ракетного та 61 авіаційного удару, застосував чотири ракети та 82 керовані авіаційні бомби, а також залучив для ураження 1275 дронів-камікадзе та здійснив понад чотири тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбувалося сім боєзіткнень, три з яких не вщухають дотепер. Ворог завдав десять авіаційних ударів, скинув 24 керованих авіаційних бомби та здійснив 231 артилерійський обстріл, зокрема 21 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 20 разів атакував в районах населених пунктів Кам'янка, Зелене, Красне Перше, Амбарне, Вовчанськ та в бік населеного пункту Хатнє. Вісім боєзіткнень тривають.

На Куп'янському напрямку противник протягом дня шість разів намагався просунутися до наших позицій у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка та Зелений Гай. ЗСУ відбили всі атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог 23 рази атакував в районах населених пунктів Греківка, Червоний Став, Серебрянка, Карпівка, в напрямках Нового Миру та Торського. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку противник п'ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар'ївки. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції наших військ в районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Русин Яр та Яблунівка.

На Покровському напрямку ворог 40 разів намагався прорвати оборону в районах населених пунктів Разіне, Промінь, Котлине, Новосергіївка, Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка. Наразі триває вісім боєзіткнень.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 117 окупантів убитими та пораненими, до того ж знищено шість автомобілів, три мотоцикли, три безпілотних літальних апарати, два термінали супутникового зв'язку, три антени безпілотних літальних апаратів, крім того, пошкоджено один автомобіль противника", - повідомили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак окупантів в районах населених пунктів Воскресенка, Шевченко, Запоріжжя, Зірка, Мирне, Комар, Новосілка та в бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку противник завдав авіаударів по населеному пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку російські окупанти завдали авіаційного удару по району населеного пункту Львове.