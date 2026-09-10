Российские военные блогеры заявили об ухудшении положения армии РФ на Лиманском направлении. Они признали, что оккупанты были вынуждены оставить отдельные передовые позиции в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По словам американских аналитиков, российские милблогеры все чаще признают успешные контратаки ВСУ вблизи Лимана.

Более того, они публично критикуют российское командование за распространение ложной информации о ситуации на фронте.

Один из российских блогеров утверждал, что украинские военные проводят контратаки вблизи Лимана уже несколько месяцев.

В то же время официальные сообщения российского военного командования и карты других российских милблогеров долго демонстрировали значительно более "оптимистическую" картину.

Российские блогеры критикуют "культуру лжи"

В последнее время раздаются призывы запретить распространенные в российской армии так называемых "хороших сообщений" - это ложные или чрезмерно оптимистичные отчеты о ситуации на фронте.

Российские милблогеры все чаще выражают недовольство заявлениями чиновников о якобы успешном продвижении российских войск, особенно на Лиманском направлении.

Отдельно они обратили внимание на ситуацию со Святогорском, расположенным северо-западнее Лимана. Украинские военные недавно продемонстрировали полный контроль над городом.

Что важно понимать, это произошло спустя всего несколько дней после того, как глава Кремля Владимир Путин заявил о его захвате российскими войсками.

Ложные отчеты создают проблемы для армии РФ

Российские блогеры также жалуются, что распространение недостоверной информации о ситуации на фронте имеет непосредственные оперативные последствия, например: