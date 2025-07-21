Росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 02:42 військові повідомили про рух ракети повз Скадовськ у напрямку Миколаївської області.

"З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники запустили в напрямку України велику кількість дронів-камікадзе "Шахед".

Крім того, Україну вже атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал" з винищувачів МіГ-31.

Також ворожі дрони атакували Харків, у місті спалахнули пожежі.

Крім того, безпілотники масовано атакують Київ. У місті чути вибухи та є перші наслідки ударів.

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