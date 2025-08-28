Армія РФ вдарила по пасажирським потягам "Інтерсіті+": фото наслідків

Російські війська в ніч на 28 серпня вдарили по цивільному пасажирському рухомому складу. Постраждав парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Загорання на об’єкті вдалося ліквідувати.
Один поїзд суттєво ушкоджено.
Жертв та постраждалих серед працівників "Укрзалізниці" нема.
"Жоден рейс не буде скасований: для цього виводимо підмінний рухомий склад. Про затримки інформуватимемо, адже також триває відновлення ушкодженої інфраструктури", - зазначили у відомстві.
Разом із тим, у зв’язку з пошкодженнями інфраструктури залізничного вузла у Козятині, низка поїздів ще прямує зміненим маршрутом.
Зокрема, на понад три години затримуються поїзди:
Раніше РБК-Україна повідомляло про затримки в графіку руху низки поїздів через масовану атаку армії РФ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області.
Деякі з цих рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки, а ті, що вже знаходяться на ній - їхатимуть під резервними тепловозами.