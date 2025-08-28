Армия РФ ударила по пассажирским поездам "Интерсити+": фото последствий

Возгорание на объекте удалось ликвидировать.

Один поезд существенно поврежден.

Жертв и пострадавших среди работников "Укрзалізниці" нет.

"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, так как продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем, в связи с повреждениями инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине, ряд поездов еще следует по измененному маршруту.

В частности, более чем на три часа задерживаются поезда: