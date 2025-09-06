ua en ru
Армія РФ вдарила по блокпосту на Херсонщині: постраждали троє поліцейських

Білозерка, Субота 06 вересня 2025 14:05
Армія РФ вдарила по блокпосту на Херсонщині: постраждали троє поліцейських Фото: РФ вдарила по блокпосту на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни атакували блокпост у Херсонській області у п'ятницю, 5 вересня. Внаслідок удару постраждали поліцейські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Окупанти вдарили ударним дроном по блокпосту у Білозерській громаді. Як зазначили правоохоронці, внаслідок атаки постраждали троє поліцейських віком 21, 26 та 28 років. У постраждалих правоохоронців контузії.

За даними Херсонської ОВА, вранці 6 вересня окупанти знову атакували Білозерку. Внаслідок обстрілу у 41-річної місцевої жительки мінно-вибухову травму.

Ще одна 51-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, у серпні під час виконання службових обов’язків у Святогірську Донецької області загинули двоє поліцейських.

Крім того, у Донецькій області внаслідок ворожого авіаудару загинули троє бійців батальйону поліції особливого призначення.

Також поліцейські потрапили під удар під Херсоном 9 серпня. Правоохоронці прибули на місце обстрілу автобуса і в момент повторної атаки намагалися дістати з салону тіла загиблих. В результаті троє працівників поліції отримали контузії.

