ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Армия РФ ударила по блокпосту на Херсонщине: пострадали трое полицейских

Белозерка, Суббота 06 сентября 2025 14:05
UA EN RU
Армия РФ ударила по блокпосту на Херсонщине: пострадали трое полицейских Фото: РФ ударила по блокпосту на Херсонщине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали блокпост в Херсонской области в пятницу, 5 сентября. В результате удара пострадали полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

Оккупанты ударили ударным дроном по блокпосту в Белозерской громаде. Как отметили правоохранители, в результате атаки пострадали трое полицейских в возрасте 21, 26 и 28 лет. У пострадавших правоохранителей контузии.

По данным Херсонской ОВА, утром 6 сентября оккупанты снова атаковали Белозерку. В результате обстрела у 41-летней местной жительницы минно-взрывную травму.

Еще одна 51-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.

Напомним, в августе во время выполнения служебных обязанностей в Святогорске Донецкой области погибли двое полицейских.

Кроме того, в Донецкой области в результате вражеского авиаудара погибли трое бойцов батальона полиции особого назначения.

Также полицейские попали под удар под Херсоном 9 августа. Правоохранители прибыли на место обстрела автобуса и в момент повторной атаки пытались достать из салона тела погибших. В результате трое сотрудников полиции получили контузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война в Украине Атака дронов Полицейские
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России