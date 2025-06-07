Армія РФ вдарила по багатоповерхівках у Херсоні: загинуло подружжя

Атака на Україну 7 червня

Росіяни в ніч на 7 червня завдали по Харкову одного з найпотужніших ударів з початку повномасштабної війни. За даними прокуратури, РФ била по місту 53 дронами, чотирма керованими авіабомбами й однією ракетою, ймовірно, Х-35.

За словами мера Харкова, пошкоджені щонайменше 18 багатоквартирних та 13 приватних будинків. Відомо про трьох загиблих і 17 поранених.

Також російські загарбники вдарили по Дніпру і Павлограду, у регіоні за ніч збили 6 ракет і 27 ракет.

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