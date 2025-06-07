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Армия РФ ударила по многоэтажкам в Херсоне: погибли супруги

Иллюстративное фото: оккупанты убили супругов в Херсоне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в ночь на 7 июня ударили по Херсону. Оккупанты своими обстрелами убили супругов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под ударом врага были дома. В результате атаки повреждены две многоэтажки.

Из-за российской атаки в Херсоне погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.

По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки россияне обстреляли 28 насаленных пунктов области и Херсон. Оккупанты били по критической и социальной инфраструктуре, повредили две многоэтажки и 12 частных домов.

Также оккупанты повредили склады, хозяйственную постройку, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

 

Атака на Украину 7 июня

Россияне в ночь на 7 июня нанесли по Харькову один из самых мощных ударов с начала полномасштабной войны. По данным прокуратуры, РФ била по городу 53 дронами, четырьмя управляемыми авиабомбами и одной ракетой, вероятно, Х-35.

По словам мэра Харькова, повреждены по меньшей мере 18 многоквартирных и 13 частных домов. Известно о трех погибших и 17 раненых.

Также российские захватчики ударили по Днепру и Павлограду, в регионе за ночь сбили 6 ракет и 27 ракет.

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