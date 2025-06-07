Армия РФ ударила по многоэтажкам в Херсоне: погибли супруги

Атака на Украину 7 июня

Россияне в ночь на 7 июня нанесли по Харькову один из самых мощных ударов с начала полномасштабной войны. По данным прокуратуры, РФ била по городу 53 дронами, четырьмя управляемыми авиабомбами и одной ракетой, вероятно, Х-35.

По словам мэра Харькова, повреждены по меньшей мере 18 многоквартирных и 13 частных домов. Известно о трех погибших и 17 раненых.

Также российские захватчики ударили по Днепру и Павлограду, в регионе за ночь сбили 6 ракет и 27 ракет.

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