Армія РФ вдарила з артилерії по Сумській області: є жертва та постраждалі

Окупанти застосували проти мирного населення артилерію. Близько 10:00 армія РФ вдарила по одному з селищ Краснопільської громади. Зафіксовано 14 вибухів.

За попередньою інформацією, через обстріл загинула людина, ще четверо осіб отримали поранення. Їх госпіталізували.

Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки мирних мешканців та об'єкти цивільної інфраструктури.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що частина Сумської області у перший місяць повномасштабної війни була захоплена російськими військами. Після звільнення території окупанти продовжують обстрілювати регіон з території РФ.

Росіяни застосовують проти мирного населення артилерію, дрони та міномети. Майже щодня окупанти атакують прикордонні території Сумської області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.

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