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Армия РФ ударила из артиллерии по Сумской области: есть жертва и пострадавшие

Фото: армия РФ ударила из артиллерии по Сумской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 22 июля, обстреляла Сумскую область. Из-за атаки врага погиб человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Оккупанты применили против мирного населения артиллерию. Около 10:00 армия РФ ударила по одному из поселков Краснопольской общины. Зафиксировано 14 взрывов.

По предварительной информации, из-за обстрела погиб человек, еще четыре человека получили ранения. Их госпитализировали.

В результате обстрела повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Обстрелы Сумской области

Напомним, что часть Сумской области в первый месяц полномасштабной войны была захвачена российскими войсками. После освобождения территории оккупанты продолжают обстреливать регион с территории РФ.

Россияне применяют против мирного населения артиллерию, дроны и минометы. Почти каждый день оккупанты атакуют приграничные территории Сумской области.

Как сообщалось ранее, недавно в регионе объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

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