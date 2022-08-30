Армия РФ тратит дорогие крылатые ракеты на деревянные HIMARS, - WP

За несколько недель российская армия атаковала дорогостоящими ракетами "Калибр" не менее десяти ложных целей - деревянных муляжей установок HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают местоположение украинской техники морским носителям крылатых ракет в Черном море.

С этим могут быть связаны заявления российской стороны об уничтожении украинских HIMARS.

"Они утверждали, что уничтожили больше HIMARS, чем мы даже отправили", — отметил американский дипломат.

Военные эксперты подчеркивают, что подобная обманная тактика заставляет российскую армию перемещать склады с боеприпасами и пункты командований глубже в тыл.

Кроме того, Россия тратит на уничтожение обманных сколоченных из дерева целей запасы высокоточных ракет, пополнить которые из-за нехватки микрочипов будет сложно.

Первоначальный успех с обманом целеуказания ракет подвигнул ВСУ расширить производство реплик.