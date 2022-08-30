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Армия РФ тратит дорогие крылатые ракеты на деревянные HIMARS, - WP

Новина українською →
Москва, Вторник 30 августа 2022 14:17
Армия РФ тратит дорогие крылатые ракеты на деревянные HIMARS, - WP Фото: Россия тратит ракеты "Калибр" на деревянные макеты HIMARS (zaxid.net)
Автор: Константин Широкун

За несколько недель российская армия атаковала дорогостоящими ракетами "Калибр" не менее десяти ложных целей - деревянных муляжей установок HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Украинские ложные цели сделаны из дерева, но их невозможно отличить от артиллерийской батареи через объектив российских беспилотников, которые передают местоположение украинской техники морским носителям крылатых ракет в Черном море.

С этим могут быть связаны заявления российской стороны об уничтожении украинских HIMARS.

"Они утверждали, что уничтожили больше HIMARS, чем мы даже отправили", — отметил американский дипломат.

Военные эксперты подчеркивают, что подобная обманная тактика заставляет российскую армию перемещать склады с боеприпасами и пункты командований глубже в тыл.

Кроме того, Россия тратит на уничтожение обманных сколоченных из дерева целей запасы высокоточных ракет, пополнить которые из-за нехватки микрочипов будет сложно.

Первоначальный успех с обманом целеуказания ракет подвигнул ВСУ расширить производство реплик.

Ранее в Минобороны Украины сообщили, сколько установок HIMARS, M270 и MARS находится на вооружении ВСУ.

Мы также писали, что США нарастят производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним с дальностью около 70-80 км в связи с поставками в Украину.

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