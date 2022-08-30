ua ru
Вт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Армія РФ витрачає дорогі крилаті ракети на дерев'яні HIMARS, - WP

Новость на русском →
Москва, Вівторок 30 серпня 2022 14:17
Армія РФ витрачає дорогі крилаті ракети на дерев'яні HIMARS, - WP Фото: Росія витрачає ракети "Калібр" на дерев'яні макети HIMARS (zaxid.net)
Автор: Константин Широкун

За кілька тижнів російська армія атакувала дорогими ракетами "Калібр" не менше десяти хибних цілей - дерев'яних муляжів установок HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Українські хибні цілі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають місце розташування української техніки морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

З цим можуть бути пов'язані заяви російської сторони про знищення українських військ.

"Вони стверджували, що знищили більше HIMARS, ніж ми навіть відправили", - зазначив американський дипломат.

Військові експерти підкреслюють, що подібна обманна тактика змушує російську армію переміщати склади з боєприпасами і пункти командувань глибше в тил.

Крім того, Росія витрачає на знищення обманних збитих з дерева цілей запаси високоточних ракет, поповнити які через брак мікрочіпів буде складно.

Початковий успіх з обманом цілевказівки ракет спонукав ВСУ розширити виробництво реплік.

Раніше в Міноборони України повідомили, скільки установок HIMARS, M270 і MARS перебуває на озброєнні ЗСУ.

Ми також писали, що США наростять виробництво ракетних систем HIMARS і високоточних снарядів GMLRS до них з дальністю близько 70-80 км у зв'язку з поставками в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетный удар Вторгнення Росії до України
NEWS
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували 450 окупантів і вертоліт: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
"Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні
Роман Чернишевкореспондент "Росіяни живуть у тотальній потворності": дизайнер про важливість комфорту та естетики на війні