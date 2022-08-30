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Армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА, - Reuters

Фото: армия РФ столкнулась с проблемами при эксплуатации иранских БПЛА (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Россия столкнулась с многочисленными неудачами при эксплуатации и запусках беспилотников иранского производства, приобретенными в Тегеране для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности также сказал, что Россия получила от Ирана партию БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.

"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине. Но пока военные испытывают с ними многочисленные неудачи", — сказал чиновник.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения США, заверив, что выступают против дальнейшей эскалации боевых действий.

Позже стало известно, что российские чиновники дважды посещали аэродром в центре Ирана, чтобы осмотреть дроны.

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