Армія РФ зіткнулася з проблемами при експлуатації іранських БПЛА, - Reuters

Росія зіткнулася з численними невдачами при експлуатації і запусках безпілотників іранського виробництва, придбаними в Тегерані для використання у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності також сказав, що Росія отримала від Ірану партію БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed.
"За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", радіоелектронну боротьбу і наведення на поле бою в Україні. Але поки військові відчувають з ними численні невдачі", - сказав чиновник.
Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.
Однак в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши, що виступають проти подальшої ескалації бойових дій.
Пізніше стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони.
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