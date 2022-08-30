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Армія РФ зіткнулася з проблемами при експлуатації іранських БПЛА, - Reuters

Фото: армія РФ зіткнулася з проблемами при експлуатації іранських БПЛА (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Росія зіткнулася з численними невдачами при експлуатації і запусках безпілотників іранського виробництва, придбаними в Тегерані для використання у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності також сказав, що Росія отримала від Ірану партію БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed.

"За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", радіоелектронну боротьбу і наведення на поле бою в Україні. Але поки військові відчувають з ними численні невдачі", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши, що виступають проти подальшої ескалації бойових дій.

Пізніше стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони.

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