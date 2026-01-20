Армія РФ стала меншою на 6 танків і понад тисячу солдатів: Генштаб оновив дані щодо втрат ворога

За даними Генштабу ЗСУ, орієнтовні втрати противника сягнули приблизно 1 228 570 осіб, що на 1 130 більше порівняно з попередніми даними. Авіаційний флот ворога скоротився на 434 літаки та 347 гелікоптерів, відбиваючи триваючий тиск на об'єкти противника з повітря.

Танки, бронетехніка та артилерія

Танковий парк окупантів зменшився до 11 579 одиниць (+6 за добу), бойові броньовані машини - 23 928 (+6 за добу). Артилерійські системи становлять 36 393 одиниці, що на 60 більше порівняно з попереднім днем, а кількість реактивних систем залпового вогню сягнула 1 618 (+1 за добу).

ППО, безпілотники та ракети

Засоби ППО противника збільшилися до 1 279 (+1 за добу), водночас українські війська знищили 925 дронів оперативно-тактичного рівня, загалом їхні втрати становлять 111 140 одиниць (+925 за добу). Крилаті ракети противника зафіксовано в кількості 4 163 одиниці.

Флот і спецтехніка

За добу противник втратив 28 кораблів і катерів, 2 підводні човни, 191 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн, а також 3 одиниці спеціальної техніки. Ці дані свідчать про продовження системного тиску на логістику та військову інфраструктуру окупантів.

Зведення Генштабу ЗСУ демонструє системне скорочення спроможностей противника та зростання ефективності дій українських військ на всіх напрямках бойових дій. Щоденна фіксація втрат дає змогу відстежувати динаміку та оцінювати наслідки для подальшого планування операцій.