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Армия РФ под Славянском восполняет потери и пытается возобновить наступление, - Генштаб

Фото: российские войска пытаются возобновить наступление под Славянском (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская армия под Славянском Донецкой области восполняет потери в личном составе и техники. Противник пытается возобновить наступление на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении подразделения 20-й общевойсковой армии РФ проводят доукомплектацию и восполняют потери. Силами этих частей противник пытается возобновить наступление.

Напомним, 12 мая российские оккупанты приостановили наступление на Славянск для пополнения потерь в живой силе и технике, а также проведения разведки.

Отметим, последние несколько дней Славянск постоянно подвергается ракетным и артиллерийским обстрелам. Вечером 13 мая ракета попала в одно из городских промышленных предприятий.

Как сообщил Офис генпрокурора 16 мая, в Славянске задержали российского информатора, который следил за передвижением ВСУ.

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СлавянскДонбассДонецкая областьГенштаб ВСУВойна в Украине