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В Славянске задержали информатора оккупантов. Следил за перемещением ВСУ

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Понедельник 16 мая 2022 17:21
В Славянске задержали информатора оккупантов. Следил за перемещением ВСУ Фото: офис генерального прокурора (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Славянске Донецкой области задержали информатора российских военных. Подозреваемый передавал оккупантам места дислокации наших бойцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, в мае 2022 года, мужчина добровольно согласился помогать российским оккупантам.

"Используя мессенджер "Telegram", он передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины на территории г. Славянск Донецкой области", - пишет пресс-служба.

Находясь в Славянске коллаборационист снял на телефон видео и фото, а также указал места дислокации личного состава Нацгвардии Украины. Всю информацию он передал оккупантам.

"Кроме того, мужчина сообщил захватчикам о попадания ракеты в здание гражданской инфраструктуры города", - добавляет пресс-служба.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что еще одного сторонника "русского мира" задержали в Харьковской области. Мужчина сотрудничал с оккупантами и сдавал позиции ВСУ.

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Украина Российская Федерация Донецкая область
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