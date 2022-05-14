Российские войска нанесли ракетный удар по Славянску. Попали в одно из предприятий

Российские войска вечером 13 мая нанесли ракетный удар по Славянску (Донецкая область). Прилет зафиксировали на одном из предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Вадима Ляха.

Мэр также призвал не выкладывать в социальные сети фото и видео с места прилетов, а также не указывать адреса и названия пострадавших объектов.

"Вчера ракетному удару подверглось одно из промышленных предприятий города. Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области", - отметил он.

Напомним, по данным Генерального штаба, противник приостановил наступление на Славянск. На данный момент российские войска активизировали разведку и пополняют потери в живой силе и технике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.